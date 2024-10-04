Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Terjerat Hutang, Pegawai Koperasi Simpan Pinjam Nekat Mau Nenggak Racun Tikus

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |03:30 WIB
Terjerat Hutang, Pegawai Koperasi Simpan Pinjam Nekat Mau Nenggak Racun Tikus
Bunuh Diri (foto: freepik)
BANDARLAMPUNG - Anggota Polresta Bandarlampung menggagalkan percobaan bunuh diri di daerah Cimeng, Teluk Betung Selatan, Bandarlampung, Kamis (3/10/2024).

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol Mukhammad Hendrik Apriliyanto mengatakan, percobaan bunuh diri itu dilakukan oleh pria berinisial H.

"Alhamdulillah tim kita cepat menemukannya di depan toko bangunan daerah Cimeng, dia ingin membeli obat racun tikus karena sudah frustasi ingin bunuh diri. Namun Alhamdulillah rekan Resmob dan Intelijen Polda Lampung mengamankan beliau sehingga tidak berhasil bunuh diri," ujar Hendrik.

Hendrik menjelaskan, sebelumnya pria warga Tanjung Karang Timur tersebut dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak Jumat 27 September 2024.

"Jadi awalnya beliau dilaporkan hilang di Polresta Bandarlampung, lalu dari Dumas tersebut kita melakukan penyelidikan terkait hilangnya beliau," ucapnya. 

 

