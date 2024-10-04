Pilkada Kian Dekat, Kapolres Inhu: Masyarakat Harus Dipastikan Memilih Tanpa Rasa Takut

INHU - Kapolres Indragiri Hulu (Inhu), AKBP Fahrian Saleh Siregar menyampaikan berpesan kepada seluruh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang Pilkada 2024.

Dalam sambutannya, Kapolres Fahrian mengingatkan bahwa stabilitas Kamtibmas sangat vital demi suasana yang damai dan kondusif selama proses pemilihan calon kepala daerah.

“Siapapun pemenangnya, kami di kepolisian akan siap mendukung. Yang terpenting adalah pemilihan ini berjalan dengan aman, damai, dan bermartabat,” ujarnya, Jumat (4/10/2024). Pernyataan ini mengambarkan komitmen kepolisian dalam menjaga netralitas dan mendukung proses demokrasi.

Konferensi pers ini dilaksanakan di Mapolres Inhu, di mana Kapolres juga memaparkan hasil pengungkapan kasus narkoba yang terjadi selama bulan September 2024. Acara dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, termasuk Waka Polres, Ketua MUI, dan Ketua LAM.

Melalui kegiatan ini, Kapolres juga berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga Kamtibmas menjelang Pilkada. “Mari kita jaga bersama agar pemilu berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan yang dapat merusak proses demokrasi kita,” katanya.

Dalam konteks Pilkada 2024, diharapkan semua elemen masyarakat, termasuk aparat keamanan dan tokoh masyarakat, bersinergi untuk menciptakan suasana yang kondusif. Kapolres menegaskan, “Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, agar masyarakat dapat memilih dengan tenang dan bebas dari rasa takut,” ujarnya.