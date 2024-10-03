Ciptakan Pilkada Damai, Polri Diingatkan Jaga Netralitas

JAKARTA - Pilkada serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024 diharapkan bisa berjalan aman, damai dan demokratis. Saat ini, rangkaian tahapan Pilkada 2024 tengah berjalan.

Untuk mengawal proses tersebut, Aliansi BEM Banten menemui Kapolda Banten, Irjen Suyudi Ario Seto. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyelipkan harapan agar menjaga netralitas agar Pilkada berjalan demokratis dan damai.

“Untuk pertemuan mahasiswa dengan Kapolda ada beberapa poin dibahas, yang pertama terkait seputar Pilkada, mahasiswa menginginkan untuk menggelar deklarasi Pilkada damai,” Juru bicara Aliansi BEM Banten Gymnastiar, dikutip Kamis (3/10/2024).

Pihaknya juga menekankan agar Polri bisa bersikap tegas apabila ditemukan anggotanya tidak netral. Ketegasan itu diperlukan untuk menciptakan Pilkada yang kondusif.

"Meminta jika ada anggota kepolisian daerah Banten melakukan tindakan tidak netral, untuk bisa disanksi dengan tegas," katanya.