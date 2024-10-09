Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

WN Irlandia Terjatuh Sedalam 200 Meter saat Mendaki Gunung Rinjani

Ramli Nurawang , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |15:35 WIB
WN Irlandia Terjatuh Sedalam 200 Meter saat Mendaki Gunung Rinjani
WN Irlandia Farrel saat terjatuh di Gunung Rinjani (foto: dok ist)
SELONG - Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Irlandia bernama Farrel Paul (31) terjatuh ke sedalam 200 meter saat mendaki ke puncak Gunung Rinjani, pada Rabu 9 Oktober 2024. Beruntung korban berhasil selamat, hanya mengalami luka ringan.

Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Nikolas Oesman mengungkapkan, informasi jatuhnya korban diperoleh dari Kepala Resor TNGR Sembalun Taufikurrahman Rabu sekitar pukul 09.00 Wita.

Sekitar Pukul 09.15 Wita, Tim SAR Gabungan yang sedang melakukan evakuasi korban terjatuh asal Jakarta Kaifat Rafi Mubarraq, yang lokasi tidak jauh dari lokasi jatuhnya Farrel Faul langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi kepada korban.

"Sekitar Pukul 11.30 wita, Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi pendaki Farrel Paul dengan menggunakan alat rescue milik Tim SAR, setelah dilakukan evakuasi korban langung di bawa ke shelter emergency untuk mendapatkan penanganan tim medis," sambungnya.

 

