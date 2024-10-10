Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Detik-Detik KH Asmuni Pandeglang Wafat Usai Ucap Hamdalah saat Ceramah

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |11:03 WIB
Detik-Detik KH Asmuni Pandeglang Wafat Usai Ucap Hamdalah saat Ceramah
Detik-Detik KH Asmuni Pandeglang Wafat (foto: dok ist)
PANDEGLANG - Pendiri dan Pimpinan Pondok Pesantren Alqur’an Al-Ihsan, Pandeglang, KH Asmuni Muhammad Noor bin KH Muhammad Noor meninggal dunia, pada Selasa 8 Oktober 2024. Dia berpulang sesaat memberikan tausiyah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad.

Dalam video yang beredar, KH Asmuni duduk berdampingan dengan Habib Ali Bin Syaikh Abu Bakar Bin Salim. Disitu, tokoh agama ternama di Kabupaten Pandeglang nampak mengenakan pakaian hitam dengan menggenggam secarik kertas di tangannya.

Awalnya tak ada kecurigaan apapun. Habib Ali juga nampak senyum berseri-seri ketika KH Asmuni bertausiyah. Beberapa saat kemudian pria yang akrab disapa Mbah Yai Asmuni tersungkur ke depan selepas mengucapkan kata Alhamdulillah alias Hamdalah.

 

Halaman:
1 2
      
