Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Anak Buah Gembong Narkoba Helen Ditangkap di Jambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |20:08 WIB
4 Anak Buah Gembong Narkoba Helen Ditangkap di Jambi
Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto (foto: Okezone/Azhari)
A
A
A

JAMBI - Tidak hanya menangkap Helen dan Didin di Jakarta yang diduga merupakan gembong narkoba wilayah Jambi, tim joint investigation antara Bareskrim dan Polda Jambi juga berhasil meringkus empat orang yang diduga kaki tangan mereka di Jambi. Keempat orang ini diduga menjalankan bisnis haram dari jaringan Helen. 

"Keempat orang tersebut diduga merupakan kaki tangan dari pelaku H," tukas Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto, Kamis (10/10/2024).

Dia menjelaskan, keempatnya berinisial CH, C, Y dan A. "Mereka langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," imbuhnya.

Untuk diketahui, Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri menangkap bandar besar narkoba wilayah Jambi bernama Helen.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan penangkapan Helen itu merupakan hasil pengembangan kasus lapak penjualan narkotika yang sempat menghebohkan pada Juli 2023.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177140//kubu_arya_daru_ajukan_gelar_perkara_khusus-3I17_large.jpg
Kubu Arya Daru Ajukan Gelar Perkara Khusus, Keluarga Desak Kepastian Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175627//ade_armando-LCK4_large.jpg
Ade Armando Yakin Roy Suryo Cs Segera Jadi Tersangka Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172818//bocah_mk-3CmZ_large.jpg
Bocah Korban Penyiksaan ‘Ayah Juna’ di Kebayoran Lama Bertemu Ayah Kandung dan Kembarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171938//lisa_mariana-DOl0_large.jpg
Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171878//bareskrim_polri-kIsy_large.jpg
Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Kompak Tak Hadiri Mediasi di Bareskrim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement