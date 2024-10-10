4 Anak Buah Gembong Narkoba Helen Ditangkap di Jambi

JAMBI - Tidak hanya menangkap Helen dan Didin di Jakarta yang diduga merupakan gembong narkoba wilayah Jambi, tim joint investigation antara Bareskrim dan Polda Jambi juga berhasil meringkus empat orang yang diduga kaki tangan mereka di Jambi. Keempat orang ini diduga menjalankan bisnis haram dari jaringan Helen.

"Keempat orang tersebut diduga merupakan kaki tangan dari pelaku H," tukas Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto, Kamis (10/10/2024).

Dia menjelaskan, keempatnya berinisial CH, C, Y dan A. "Mereka langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," imbuhnya.

Untuk diketahui, Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri menangkap bandar besar narkoba wilayah Jambi bernama Helen.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan penangkapan Helen itu merupakan hasil pengembangan kasus lapak penjualan narkotika yang sempat menghebohkan pada Juli 2023.