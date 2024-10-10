Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Menangkan Pilkada 2024, Gusman Efendi Ingin Membesarkan Perindo di Paluta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |19:40 WIB
Menangkan Pilkada 2024, Gusman Efendi Ingin Membesarkan Perindo di Paluta
Ilustrasi
JAKARTA - Ketua DPD Partai Perindo Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, Gusman Efendi Siregar berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memenangkan Pilkada Paluta 2024. Pasalnya, dia berkomitmen untuk bisa membuat Partai Perindo menjadi lebih besar lagi ke depannya.

"Kita kan targetnya, ini bicara politik kan, bicara politik pasti bicara kepentingan, kita kan berkepentingan tuk menang (di Pilkada Paluta), kita yakin dan percaya bahwa Perindo di 2029 bisa (menjadi lebih) besar," ujarnya melalui keterangannya, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, di Pilkada Paluta 2024 ini, Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu mendukung pasangan Cabup-cawabup, Hariro Harahap-Muhammad Yusuf Pasaribu. Berbagai strategi telah disiapkan dan diterapkan guna memenangkan paslon nomor urut 3 tersebut.

Bahkan, kata anggota DPRD Paluta dari Partai Perindo itu, pihaknya ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan Cabup-cawabup Paluta, Hariro Harahap-Muhammad Yusuf Pasaribu. Sehingga, kerja-kerja teknis pun bakal dimaksimalkan untuk bisa memenangkan Pilkada Paluta 2024 tersebut.

Dia pun telah menginstruksikan jajaran DPD Partai Perindo Paluta sampai ke tingkat DPC untuk berjuang dengan baik guna memenangkan keduanya di Pilkada Paluta 2024.

