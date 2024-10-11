Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tuntaskan Kemoterapi, Putri Wales Tampil Mengejutkan di Depan Publik untuk Pertama Kalinya

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |07:32 WIB
Tuntaskan Kemoterapi, Putri Wales Tampil Mengejutkan di Depan Publik untuk Pertama Kalinya
Putri Wales tampil mengejutkan pertama kalinya bersama Pangeran Wales dalam kunjungan ke Southport usai menuntaskan kemoterapi atas kankernya (Foto: PA Wire)
LONDON - Putri Wales tampil mengejutkan bersama Pangeran Wales dalam kunjungan ke Southport. Ini adalah penampilan publik resmi pertama Catherine sejak ia menyelesaikan perawatan kemoterapi untuk kankernya.

Di sini mereka mengadakan pertemuan pribadi dengan keluarga yang ditinggalkan dari tiga anak yang tewas dalam serangan pisau pada bulan Juli.

Sumber-sumber kerajaan mengatakan bahwa ia memutuskan untuk bergabung dengan Pangeran William untuk menunjukkan dukungan, empati, dan belas kasihnya kepada masyarakat setempat.

Pasangan itu berbicara kepada petugas tanggap darurat yang membantu di lokasi serangan pisau yang menghancurkan di kota tepi laut barat laut tersebut.

Catherine terlihat memeluk beberapa petugas tanggap darurat. Kepala pemadam kebakaran Phil Garrigan mengatakan ia dapat melihat emosi dalam diri mereka.

Kunjungan kerajaan ke Southport telah direncanakan sebagai acara yang sederhana, untuk menyediakan waktu untuk dihabiskan secara pribadi dengan keluarga dari tiga anak yang meninggal dan dengan guru yoga yang hadir selama serangan tersebut.

Namun, kehadiran Catherine mengejutkan karena ia hanya tampil di depan publik beberapa kali tahun ini, sejak mengungkapkan diagnosis kankernya.

Mengenakan mantel panjang berwarna cokelat yang tampak seperti musim gugur, ia tiba bersama suaminya untuk bertemu dengan keluarga yang berduka dan petugas darurat yang digambarkan oleh Pangeran William sebagai "pahlawan".

Setelah kemoterapinya berakhir, Catherine mulai kembali bekerja secara bertahap, termasuk rapat tentang kampanye tahun-tahun awalnya bulan lalu.

 

