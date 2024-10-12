Dua Pelaku Penyebab Demo Anarkis di DPRD Lebak Ditangkap, Ngaku Dibayar Rp50 Ribu

LEBAK - Satuan Reskrim Polres Lebak menangkap dua pelaku penyebab demo anarkis di depan Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Sabtu (12/10/2024).

Kedua pelaku berinisial RM dan M. Keduanya dituding sebagai penyebab aksi unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Paguyuban Masyarakat Peduli Lebak (PMPL) berlangsung anarkis sehingga menyebabkan anggota Satpol PP Lebak, Yadi Suryadi tewas.

Kapolres Lebak, AKBP Suyono mengatakan kedua pelaku merupakan koordinator aksi dan peserta aksi yang mendorong pagar hingga terlepas dan menimpa korban.

"RM ini masih berstatus mahasiswa dan M warga. Diamankan di tempat yang berbeda," kata Suyono saat ungkap kasus di Mapolres Lebak, Sabtu (12/10/2024).

Kata Suyono, pihaknya juga terus melakukan penyelidikan mendalam untuk membuat perkara semakin terang benderang. "Masih didalami oleh penyidik siapa saja yang terlibat dan motif jelasnya," katanya.