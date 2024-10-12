Speed Boat Cagub Malut Beny Laos yang Terbakar Angkut 40 Orang Rombongan Kampanye

TALIABU - Calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Beny Laos dan istri alami luka bakar usai speed boat miliknya terbakar di Pelabuhan Bobong, Kecamatan Taliabu barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu (12/10/2024).

Speed boat tersebut mengangkut rombongan kampanye yang berjumlah 40 orang diantaranya Benny laos dan istrinya, serta calon bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes, dan anggota DPRD Malut Esther Thanti.

Informasi yang dihimpun MNC Media. Sebelum terbakar speed boat mewah itu miring lalu tenggelam yang diikuti kepulan asap hitam serta kobaran api yang besar. Kobaran api tidak terkendali dan semakin membesar, semua penumpang yang di dalam speedboat panik dan menyelamatkan diri ke tepi pantai.