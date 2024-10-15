Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Video Pria Bawa Golok Ngamuk ke Warga di Gunung Sindur Bogor, Polisi Tangkap 6 Orang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |00:56 WIB
Viral Video Pria Bawa Golok Ngamuk ke Warga di Gunung Sindur Bogor, Polisi Tangkap 6 Orang
Penangkapan pelaku video viral
A
A
A

BOGOR - Viral di media sosial aksi sekelompok orang yang diduga melakukan pengancaman terhadap warga di wilayah Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Salah satunya membawa senjata tajam jenis golok sambil menantang warga.

Video itu diunggah Instrgam @wargajakarta.id. Dalam video memperlihatkan seorang pria sedang cekcok dengan warga sambil menenteng sebilah golok.

Tampak pria tersebut terus menantang dan meminta warga untuk membacoknya dengan golok. Sesekali, pria itu mengarahkan golok ke arah perutnya.

"Jajal! Nih pegang, bacok kepala gua," ucap pria dalam video sambil memegang golok," Senin (14/10/2024).

Hingga akhirnya, beberapa orang mencoba untuk menenangkan pria yang mengamuk tersebut. Belum diketahui pasti penyebab dari kejadian ini.

