INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Soroti Potensi Daerah Wisata, Rohmi Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |10:36 WIB
Soroti Potensi Daerah Wisata, Rohmi Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal
Sitti Rohmi bicara soal pariwisata
A
A
A

LOMBOK TENGAH - Calon Gubernur NTB Dr. Siti Rohmi Djalillah, yang akrab disapa Rohmi, menyoroti besarnya potensi pariwisata di daerah Lombok Tengah bagian selatan, khususnya. Ini merupakan salah satu aset penting yang perlu dioptimalkan. Dalam pidatonya, Rohmi menggarisbawahi pentingnya putra-putri daerah untuk mampu bersaing dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut.

"Ladang pekerjaan utama di daerah ini adalah pariwisata, terutama di wilayah selatan. Lihatlah keindahan tempat ini. Jika kita perhatikan, ini adalah surga dunia, ditambah dengan infrastruktur internasional yang sudah tersedia, seperti Sirkuit Mandalika dan Bandara Internasional," ungkapnya, Senin (14/10/2024).

Namun, Rohmi menekankan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya diukur dari keindahan alam dan pembangunan infrastruktur. Yang terpenting, menurutnya, adalah sejauh mana masyarakat setempat dapat merasakan manfaat langsung dari perkembangan sektor pariwisata tersebut.

"Oleh sebab itu, ke depannya, kita akan memberdayakan sumber daya manusia kita. Putra-putri daerah kita harus mampu mengambil peran inti dalam ajang-ajang internasional yang ada. Organisasi-organisasi yang berfokus pada pariwisata akan kita tingkatkan betul kerjasamanya, seperti Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB dan Association of The Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA NTB). Ini harus menjadi mitra utama pemerintah," tegas Rohmi.

Selain itu, beberapa asosiasi pelaku wisata di NTB lainnya yang akan diperkuat kerjasamanya adalah: Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) NTB, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) NTB, dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) NTB.

 

