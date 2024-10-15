Jaga Kelestarian Alam, Hima Persis Gelar Ekspedisi Pesisir di Pandeglang

BANTEN - Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) mengadakan Ekspedisi Pesisir, di Desa Banyuasih, Pandeglang, Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kegiatan ini mengusung tema "Proyeksi Generasi Muda dalam Mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia”. Kegiatan ini sebagai pemberdayaan masyarakat pesisir melalui berbagai aktivitas, seperti bersih-bersih pantai, penanaman mangrove, edukasi kepada masyarakat pesisir, serta pelatihan.

Ketua Umum Hima Persis, Ilham Nurhidayatullah, mengatakan, ekspedisi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam.

“Kami berharap ekspedisi ini menjadi langkah awal bagi generasi muda untuk lebih peduli terhadap persoalan-persoalan yang ada di pesisir,” ujarnya, Selasa (15/10/2024).

Salah satu agenda ekspedisi tersebut adalah aksi bersih-bersih pantai, yang melibatkan mahasiswa dan warga setempat.

“Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan reaktivasi pantai terbengkalai yang diharapkan mampu memulihkan ekowisata masyarakat Pandeglang,” ujarnya.

Ekspedisi Pesisir ini berlangsung selama 15 hari dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, pemerintah setempat, hingga komunitas nelayan. Dalam jangka panjang, hasil dari ekspedisi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan program pelestarian pesisir yang lebih berkelanjutan.

“Kita juga berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mengkampanyekan pentingnya menjaga kelestarian laut, terutama di wilayah pesisir yang kerap terabaikan,” pungkasnya.