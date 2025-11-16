Konferensi COP30, RI Dipuji PBB soal Komitmen Perubahan Iklim

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyerahkan dua dokumen penting kepada PBB, yakni NAP dan SNDC dalam Konferensi Iklim Dunia (COP30) di Brasil. Menurutnya, NAP dibuat dengan melibatkan banyak pihak, termasuk kelompok paling rentan seperti penyandang disabilitas.

“Ini adalah bukti bahwa rencana ini benar-benar untuk semua orang,” ujar Menteri Hanif dalam keterangannnya, dikutip Minggu (16/11/2025).

Adapun perwakilan PBB, Simon E. Stiell memuji langkah Indonesia dengan komitmennya untuk lingkungan. Penyerahan dokumen tersebut turut menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi hanya berjanji melainkan memiliki rencana detail (NAP) dan target yang jelas (SNDC) untuk melindungi rakyat dan bumi. Langkah tersebut sekaligus membuka peluang kerja sama dan pendanaan internasional.

Hanif menegaskan, jika dokumen tersebut merupakan rencana besar Indonesia untuk melawan perubahan iklim dan melindungi rakyat dari dampaknya. NAP merupakan kependekan dari National Adaptation Plan (Rencana Adaptasi Nasional).

NAP menjadi strategi jangka panjang untuk membuat Indonesia tahan banting terhadap cuaca ekstrem atau bisa dikatakan sebagai Buku Panduan Siaga Bencana Iklim. Dengan adanya NAP, pemerintah fokus terhadap hal-hal penting yang terancam oleh perubahan iklim.