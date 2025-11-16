Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Konferensi COP30, RI Dipuji PBB soal Komitmen Perubahan Iklim

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |21:31 WIB
Konferensi COP30, RI Dipuji PBB soal Komitmen Perubahan Iklim
Indonesia komitmen terhadap perubahan iklim (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyerahkan dua dokumen penting kepada PBB, yakni NAP dan SNDC dalam Konferensi Iklim Dunia (COP30) di Brasil. Menurutnya, NAP dibuat dengan melibatkan banyak pihak, termasuk kelompok paling rentan seperti penyandang disabilitas. 

“Ini adalah bukti bahwa rencana ini benar-benar untuk semua orang,” ujar Menteri Hanif dalam keterangannnya, dikutip Minggu (16/11/2025).

Adapun perwakilan PBB, Simon E. Stiell memuji langkah Indonesia dengan komitmennya untuk lingkungan. Penyerahan dokumen tersebut turut menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi hanya berjanji melainkan memiliki  rencana detail (NAP) dan target yang jelas (SNDC) untuk melindungi rakyat dan bumi. Langkah tersebut sekaligus membuka peluang kerja sama dan pendanaan internasional.

Hanif menegaskan, jika dokumen tersebut merupakan rencana besar Indonesia untuk melawan perubahan iklim dan melindungi rakyat dari dampaknya. NAP merupakan kependekan dari National Adaptation Plan (Rencana Adaptasi Nasional).

NAP menjadi strategi jangka panjang untuk membuat Indonesia tahan banting terhadap cuaca ekstrem atau bisa dikatakan sebagai Buku Panduan Siaga Bencana Iklim. Dengan adanya NAP, pemerintah fokus terhadap hal-hal penting yang terancam oleh perubahan iklim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/337/3087125/dpr-e3sy_large.jpg
KTT Perubahan Iklim, BKSAP DPR Peringatkan Negara Kaya Harus Bantu Negara Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/18/2937225/banyak-negera-beraksi-keras-perundingan-iklim-pbb-terancam-batal-terkait-bahan-bakar-fosil-T1rV9PNGw3.jpg
Banyak Negera Beraksi Keras, Perundingan Iklim PBB Terancam Batal Terkait Bahan Bakar Fosil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/18/2931398/ktt-iklim-cop28-pemimpin-dunia-janji-atasi-tanggung-jawab-pangan-dan-pertanian-JOdUQZbSgp.jpg
KTT Iklim COP28, Pemimpin Dunia Janji Atasi Tanggung Jawab Pangan dan Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/18/2928442/protes-perubahan-iklim-109-orang-ditangkap-di-pelabuhan-batubara-terbesar-di-dunia-9GN9jSYt0i.jpg
Protes Perubahan Iklim, 109 Orang Ditangkap di Pelabuhan Batubara Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/18/2886953/beri-peringatan-keras-di-ktt-krisis-iklim-sekjen-pbb-umat-manusia-telah-membuka-gerbang-menuju-neraka-6Pe6RAx6Kw.jpg
Beri Peringatan Keras di KTT Krisis Iklim, Sekjen PBB: Umat Manusia Telah Membuka Gerbang Menuju Neraka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/02/18/2495211/ktt-perubahan-iklim-cop26-ini-komitmen-indonesia-MSfPt8rOsc.jpg
KTT Perubahan Iklim COP26, Ini Komitmen Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement