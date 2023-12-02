KTT Iklim COP28, Pemimpin Dunia Janji Atasi Tanggung Jawab Pangan dan Pertanian

DUBAI - Para pemimpin dunia untuk pertama kalinya berjanji untuk mengatasi tanggung jawab besar pangan dan pertanian dalam perubahan iklim.

Lebih dari 130 negara menandatangani deklarasi tentang pangan, pada hari kedua KTT iklim PBB COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Makanan menyumbang sepertiga gas pemanasan yang meningkatkan suhu global.

Para pemimpin termasuk Raja Charles mengatakan kepada COP28 bahwa waktu hampir habis untuk mengatasi perubahan iklim.

Deklarasi Emirates tentang Pertanian Berkelanjutan, Sistem Pangan Berketahanan, dan Aksi Iklim disambut baik oleh banyak pakar dan badan amal yang mengatakan bahwa deklarasi tersebut sudah lama tertunda.

Menurut negara tuan rumah COP28, UEA, negara-negara yang telah mendaftar mewakili 5,7 miliar orang dan 75% dari seluruh emisi dari produksi dan konsumsi pangan global.

Negara-negara kini harus memasukkan emisi pangan ke dalam rencana mereka untuk mengatasi perubahan iklim – yang juga disebut Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional.

Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Uni Eropa, dan Inggris, beberapa negara penghasil emisi gas rumah kaca per kapita terbesar dari makanan juga ikut serta.