Kolaborasi Prabowo dan Ahmad Ali-AKA Dinilai Bisa Selesaikan Masalah Pendidikan di Sulteng

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri akan berkolaborasi program makan bergizi gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan program perlengkapan sekolah gratis Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri.

Pakar Pendidikan, Asep Mahfudz mengatakan, langkah kolaborasi dinilai keputusan tepat untuk peningkatan mutu dan fasilitas pendidikan.

"Saya sudah 30 tahun mengamati pendidikan di Sulteng. Jadi kalau ada yang mau mengkolaborasikan peningkatan pendidikan di Sulteng dengan pemerintah pusat saya apresiasi. Karena ini bisa menyelesaikan persoalan pendidikan utama di Sulteng, yakni pemerataan" kata Asep dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Asep mengatakan, kesenjangan mutu pendidikan dan infrastruktur di kota dan kabupaten di Sulteng merupakan hal yang paling krusial dan belum diatasi dengan baik. Selain itu, Asep juga menekankan soal aspek kualitas sumber daya manusia yang masih terjadi kesenjangan antara Kota dan Kabupaten di Sulteng.

"Jadi kolaborasi pemerintah pusat dan daerah penting untuk atasi dua masalah krusial itu. Ubah road map pendidikan Sulteng yang sesuai dengan konteks kebutuhannya," katanya.