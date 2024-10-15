Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kolaborasi Prabowo dan Ahmad Ali-AKA Dinilai Bisa Selesaikan Masalah Pendidikan di Sulteng

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |20:00 WIB
Kolaborasi Prabowo dan Ahmad Ali-AKA Dinilai Bisa Selesaikan Masalah Pendidikan di Sulteng
Calon wakil gubernur Sulteng Abdul Karim Al Jufri (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri akan berkolaborasi program makan bergizi gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan program perlengkapan sekolah gratis Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri.

Pakar Pendidikan, Asep Mahfudz mengatakan, langkah kolaborasi dinilai keputusan tepat untuk peningkatan mutu dan fasilitas pendidikan.

"Saya sudah 30 tahun mengamati pendidikan di Sulteng. Jadi kalau ada yang mau mengkolaborasikan peningkatan pendidikan di Sulteng dengan pemerintah pusat saya apresiasi. Karena ini bisa menyelesaikan persoalan pendidikan utama di Sulteng, yakni pemerataan" kata Asep dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Asep mengatakan, kesenjangan mutu pendidikan dan infrastruktur di kota dan kabupaten di Sulteng merupakan hal yang paling krusial dan belum diatasi dengan baik. Selain itu, Asep juga menekankan soal aspek kualitas sumber daya manusia yang masih terjadi kesenjangan antara Kota dan Kabupaten di Sulteng. 

"Jadi kolaborasi pemerintah pusat dan daerah penting untuk atasi dua masalah krusial itu. Ubah road map pendidikan Sulteng yang sesuai dengan konteks kebutuhannya," katanya.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/340/3089019//cagub_sulawesi_tengah_nomor_urut_1_ahmad_hm_ali-warW_large.jpg
Ahmad Ali Berjanji Hadirkan Pemerataan Kesehatan di Sulteng 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/340/3089018//cagub_sulteng_nomor_urut_1_ahmad_hm_ali-1qzW_large.jpeg
Ahmad Ali: Masyarakat Tidak Bisa Diukur dengan Satu Bungkus Sembako 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/340/3087428//pilkada-abke_large.jpg
Pilkada Sulteng 2024, Tokoh Agama dan Relawan Prabowo-Gibran Solid Menangkan Ahmad Ali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/340/3086527//ahmad_ali-antr_large.JPG
Di HUT Golkar, Ahmad Ali Tegaskan Maju Sebagai Calon Gubernur untuk Mengabdi kepada Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/340/3086524//slanker_beramal-vhcX_large.JPG
Ahmad Ali: Komunitas Slankers BerAmal, Tambahan Energi Baru untuk Kemenangan Besar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/340/3086387//slankers_pendukung_ahmad_ali-xwqs_large.jpg
Slankers Bersatu Menangkan Ahmad Ali di Pilkada Sulteng 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement