Bermodal Pengalaman dan Blusukan, Airin-Ade Siap Hadapi Debat Kandidat

TANGERANG - Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Banten, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi siap menjalani debat kandidat yang akan dilaksanakan pada Rabu 16 Oktober 2024. Pengalaman kepemimpinan dan silaturahmi masyarakat akan menjadi modal utama Airin-Ade dalam menyampaikan gagasan kepada masyarakat.

“Pengalaman Ibu Airin saat menjadi walikota Tangerang Selatan dan Pak Ade selaku mantan Wakil Bupati Lebak, serta silaturahmi dengan masyarakat akan menjadi modal utama menjalani debat perdana,” kata Ketua Tim Pemenangan Airin-Ade, Bahrul Ulum kepada wartawan, Selasa (15/10/2024).

Menurut Ulum, sebagai mantan walikota Tangerang Selatan, Airin cukup memahami dinamika pembangunan daerah kota. Sementara Ade Sumardi mengenal segala potensi daerah di Banten bagian selatan dengan tantangan yang dihadapi.

“Ibu Airin sudah bersilaturahmi ke 155 kecamatan, 1.500 desa lebih di Banten. Beliau sudah belanja masalah, dan sudah mengurai solusinya dengan berbagai program yang akan dilaksanakan. Perpaduan Ibu Airin dan Pak Ade adalah jawaban untuk menyelaraskan akselerasi pembangunan di Banten,” ujar Ulum.