Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bermodal Pengalaman dan Blusukan, Airin-Ade Siap Hadapi Debat Kandidat

Hambali , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |21:50 WIB
Bermodal Pengalaman dan Blusukan, Airin-Ade Siap Hadapi Debat Kandidat
Paslon Pilgub Banten Airin-Ade (foto: dok ist)
A
A
A

TANGERANG - Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Banten, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi siap menjalani debat kandidat yang akan dilaksanakan pada Rabu 16 Oktober 2024. Pengalaman kepemimpinan dan silaturahmi masyarakat akan menjadi modal utama Airin-Ade dalam menyampaikan gagasan kepada masyarakat.

“Pengalaman Ibu Airin saat menjadi walikota Tangerang Selatan dan Pak Ade selaku mantan Wakil Bupati Lebak, serta silaturahmi dengan masyarakat akan menjadi modal utama menjalani debat perdana,” kata Ketua Tim Pemenangan Airin-Ade, Bahrul Ulum kepada wartawan, Selasa (15/10/2024). 

Menurut Ulum, sebagai mantan walikota Tangerang Selatan, Airin cukup memahami dinamika pembangunan daerah kota. Sementara Ade Sumardi mengenal segala potensi daerah di Banten bagian selatan dengan tantangan yang dihadapi. 

“Ibu Airin sudah bersilaturahmi ke 155 kecamatan, 1.500 desa lebih di Banten. Beliau sudah belanja masalah, dan sudah mengurai solusinya dengan berbagai program yang akan dilaksanakan. Perpaduan Ibu Airin dan Pak Ade adalah jawaban untuk menyelaraskan akselerasi pembangunan di Banten,” ujar Ulum. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/340/3094241//airin_rachmi_diany-PgdE_large.jpg
Airin-Ade Putuskan Tak Gugat Pilkada Banten ke MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/340/3090226//relawan_andra_soni-BH6S_large.JPG
Andra Soni-Dimyati Menang Pilkada Banten Versi Quick Count, Semua Pihak Diminta Kembali Bersatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/340/3090224//ilustrasi-qsxN_large.jpeg
Quick Count Charta Politika 99,67% Pilkada Banten: Andra Soni-Dimyati Ungguli Airin-Ade Sumardi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/337/3090175//ilustrasi-ida5_large.jpg
Quick Count LSI Denny JA di Pilkada Banten: Andra Soni-Dimyati 55,38%, Airin Rachmi Diany-Ade Sumadi 44,62%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/340/3090090//cagub_banten_andra_soni-wh1B_large.png
Andra Soni - Dimyati Menang Telak di TPS Eks Ketua DPRD Lebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/340/3088989//airin_tutup_kampanye_pilkada_banten_2024-WnTQ_large.jpg
Tutup Kampanye Pilkada Banten, Airin: Doakan Kami Terus Bermanfaat untuk Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement