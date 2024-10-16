BREAKING NEWS: Truk Tangki BBM Meledak Tewaskan Setidaknya 90 Orang

ABUJA - Setidaknya 90 orang tewas dan 50 lainnya luka-luka setelah sebuah truk tangki bahan bakar (BBM) meledak di barat laut Nigeria, menurut polisi.

Ledakan itu terjadi di jalan tol di Taura, di negara bagian Jigawa, demikian dilaporkan Al Jazeera.

Juru Bicara Polisi Lawan Adamu mengatakan kepada kantor berita Anadolu pada Rabu, (16/10/2024) bahwa insiden itu terjadi malam sebelumnya.

Truk tangki itu memicu kebakaran besar yang terjadi hingga pukul 03:15 waktu setempat, katanya.

Insiden ini terjadi setelah bulan lalu sebuah truk tangki BBM lainnya meledak setelah bertabrakan dengan beberapa kendaraan di Nigeria tengah. Kecelakaan itu menewaskan setidaknya 48 orang dan melukai puluhan orang lainnya.

(Rahman Asmardika)