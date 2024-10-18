Pilkada NTT, Elektabilitas Melki Laka Lena-Johanis Rajai Survei

JAKARTA - Voxpol Center merilis hasil survei pemilihan Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari tiga kandidat, elektabilitas pasangan nomor urut 2, Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma merajai hasil survei.

Elektabilitas pasangan calon Emanuel Mekiades Laka Lena–Johanis Asadoma 37,3%. Sementara Yohanis Fransiskus Lema-Jane Natalia Suryanto 33,8%. Di posisi paling buncit, ada pasangan nomor urut 3, ada Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu (Siaga).

Ketika disurvei secara personal, elektabilitas Emanuel Mekiades Laka lena tetap berada di puncak dibanding kandidat lainnya, yakni 36,0%. Di bawahnya, ada Yohanis Fransiskus Lema 30,4% dan Simon Petrus Kamlasi 15,2%.

Pun Johanis Asadoma juga menjadi calon wakil gubernur dengan elektabilitas tertinggi. Dalam simulasi surat suara, Emanuel Mekiades Laka lena–Johanis Asadoma juga unggul.

Pasangan tersebut dibayang-bayangi Yohanis Frasiskus Lema-Jane Natalia Suryanto. Kemudian, pasangan Simon Petrus Kamlasi-Andreas. “Tim sukses pasangan Emanuel Melkiades Laka Lena – Johanis Asadoma paling aktif dalam melakukan sosialisasi,” ujar peneliti Voxpol M Erfa Redhani merilis hasil survei preferensi pemilih bertajuk Meneropong Peta Elektoral Terkini Pemilihan Gubernur NTT pada Pilkada 2024, dikutip Jumat (16/10/2024).

Dari survei yang dilakukan, Voxpol juga merilis soal pasangan calon yang paling layak memimpin NTT. Hasil survei menunjukkan pasangan Emanuel Mekiades Laka lena-Johanis Asadoma dianggap publik paling layak.

"Sebanyak 36,4% responden menilai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT nomor urut 2, Emanuel Mekiades Laka lena-Johanis Asadoma, paling layak memimpin NTT,” katanya.