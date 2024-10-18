Kemendikbudristek Sukses Raih Tiga Penghargaan di Kementerian dan Lembaga Awards 2024

Kemendikbudristek sukses raih tiga penghargaan di Kementerian dan Lembaga Awards 2024. (Foto: dok Kemendikbudristek)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sukses meraih tiga penghargaan dari Kementerian dan Lembaga Awards 2024.

Penghargaan tersebut meliputi kategori Kinerja Terbaik, Inovasi Terbaik, dan Pelayanan dan Komunikasi Publik, pada acara penghargaan yang diselenggarakan oleh iNews Media Group, Senin (14/10).

Pada kategori Kinerja Terbaik, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, dinilai memiliki capaian nyata dalam pemajuan perfilman maupun musik Tanah Air melalui berbagai kebijakan serta program strategis.

Pada kategori Inovasi Terbaik, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, dinilai serius sebagai inisiator pengembangan dunia perfilman nasional, melalui Indonesiana Film.

Selanjutnya, untuk kategori Pelayanan dan Komunikasi Publik, program Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) dinilai memiliki capaian nyata sebagai salah satu saluran di dalam komunikasi publik Kemendikbudristek untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai kebijakan Merdeka Belajar.

Dengan diterimanya dua penghargaan tersebut, Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek Ahmad Mahendra menuturkan bahwa capaian yang diraih ini merupakan hasil sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, yakni mulai dari pemerintah hingga para pelaku industri perfilman dan musik.

Menurutnya, dua penghargaan ini menjadi wujud pembuktian Kemendikbudristek dalam meningkatkan kualitas film maupun musik Indonesia.