Survei Pilgub Kaltim, Begini Peta Kekuatan Kedua Paslon

JAKARTA - Citra Nasional Network (CNN) melakukan survei peta kekuatan elektoral kedua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam Pilkada 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji mengguli pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi.

Simulasi dilakukan dengan pertanyaan terbuka kepada 1.450 responden. Responden ditanya mana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan Anda dipilih jika Pilkada digelar hari ini.

Hasil survei menemukan secara Top of Mind Pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji unggul dengan persentase elektabilatas sebanyak 50,2%. "Sementara elektabilitas pasangan petahana Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebesar 30,2%, dengan swing voters sebanyak 19,6%," kata Koordinator CNN, Robbi Rosiade dalam keterangannya, Sabtu (19/10/2024).

Simulasi tertutup mengunakan kuisioner dan kartu suara untuk memilih kedua paslon Kepala Daerah Kalimantan Timur, jika Pilkada digelar hari ini juga dilakukan. Hasil survei juga menunjukkan tingkat keterpilihan pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji makin unggul dengan angka 57,2%, kemudian pasangan petahana Isran Noor dan Hadi Mulyadi diangka 34,7%, dan yang tidak memilih sebanyak 8,1%

Robbi menekankan, kuatnya elektabilitas pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji tidak terlepas dari tingkat kesukaan pasangan yang tinggi di angka 75,2%, dibanding pasangan petahana Isran Noor dan Hadi Mulyadi yang hanya 58,2%.