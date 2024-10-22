Cerita Prabowo Pernah Ditempeleng Komandannya, tapi Tak Pernah Simpan Benci

JAKARTA - Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden Indonesia masa kepemimpinan 2024-2029 sejak 20 Oktober 2024 kemarin. Prabowo merupakan tokoh politik yang mengawali karirnya sebagai prajurit TNI.

Saat masih menjadi prajurit, Prabowo ternyata pernah ditempeleng oleh Komandannya sendiri. Bahkan, Prabowo merupakan orang pertama yang kena hukuman tempelang.

"Saya dulu di kompi saya yang pertama kena tempeleng, saya juga enggak begitu ngerti. Kita baru masuk, jadi mungkin (karena) peraturan-peraturan," ungkap Prabowo dalam wawancara bersama Abraham Silaban November 2022, dikutip Senin (21/10/2024)

Peristiwa itu terjadi kala ayahnya Soemitro Djojohadikoesoemo bahkan menjabat sebagai Menteri. Sosok ayahnya yang menjadi pejabat negara tak menjadi alasan dirinya kena hukuman.

"Kalau di TNI enggak ada anak menteri, anak jenderal, anak petani, enggak ada. Begitu kita masuk, kita sama," jelasnya.