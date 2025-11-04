Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Perwira Kopassus hingga Polwan Cantik Jadi Lulusan Terbaik Seskoad 2025

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |21:11 WIB
Perwira Kopassus hingga Polwan Cantik Jadi Lulusan Terbaik Seskoad 2025
Perwira Kopassus hingga Polwan Cantik Jadi Lulusan Terbaik Seskoad 2025
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 255 perwira siswa yang terdiri atas 249 Pasis TNI AD, tiga Pasis TNI AL, dua Pasis TNI AU, dan satu Pasis Polri lulus Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVI Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Tahun Ajaran 2025.

Pendidikan berlangsung selama 16 minggu dan menjadi salah satu momentum pembentukan kader pemimpin TNI di masa depan.

Sebagai lulusan terbaik Dikreg LXVI Seskoad, Mayor Inf Antonius Ernesto Diliano Putra meraih Piala Virajati. Penghargaan penulis tugas akhir terbaik diraih oleh Mayor Inf Arief Wibisono dan Kompol Dian Novita Pietersz, sedangkan Mayor Laut (P) Arie Wibowo dinobatkan sebagai Pasis tamu terbaik.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menegaskan, bahwa kunci keberhasilan seorang perwira terletak pada cara mereka menjalankan setiap penugasan dengan baik.

“Perjalanan (penugasan) anda nanti ke depan, kalau dilakukan dengan baik, saya yakin anda akan menjadi orang yang berhasil,” ujar Maruli saat upacara penutupan Dikreg) LXVI Seskoad) Tahun Ajaran 2025, di Gedung Prof. Dr. Satrio, Seskoad, Bandung, Selasa (4/11/2025).

“Saya pernah katakan, anda semua ini tidak punya alasan untuk jadi bodoh, karena akses untuk mendapatkan pembelajaran dan informasi (kini) lebih cepat. Belajarlah dan bacalah untuk menambah wawasan serta lakukan inovasi demi pengembangan diri dan kemajuan satuan kalian,” sambungnya.

KSAD Maruli mengucapkan selamat kepada seluruh perwira siswa yang telah menyelesaikan pendidikan strategis tersebut, dan menegaskan bahwa keberhasilan mengikuti Dikreg Seskoad bukanlah akhir, melainkan awal dari pengabdian yang lebih besar dalam mengemban tanggung jawab kepemimpinan di satuan masing-masing.

 

