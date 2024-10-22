Biadab! Kakak dan Adik Diperkosa 13 Orang hingga Hamil di Poskamling

PURWOREJO – Viral di media sosial dua orang perempuan kakak beradik diperkosa oleh 13 orang di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sementara, ayah korban telah meninggal dan ibunya mengalami gangguan mental.

Polda Jawa Tengah bergerak cepat dan memerintahkan Polres Purworejo agar segera menangani kasus pemerkosaan tersebut.

“Mengenai video tersebut, ada 2 kasus yang sudah naik laporan polisi, ditangani Polres Purworejo,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio via sambungan telepon Selasa (22/10/2024).

Kombes Dwi mengatakan pada kasus tersebut, sebanyak 8 saksi sudah dimintai keterangan. Namun sayangnya penyidik belum menetapkan tersangka.

“Belum ada penetapan tersangka, penyidik Polres Purworejo sedang bekerja, melihat alat buktinya, kalau sudah cukup alat bukti, penetapan tersangka,” tandas Kombes Dwi.

Video itu diunggah di akun Instagram @hotmanparisofficial dan terlihat yang mengajak diduga 2 korban itu berdialog adalah Surya Utama alias Uya Kuya.

“Dua orang kakak beradik asal Purworejo ini dirudakpaksa, diperkosa 13 orang,” begitu narasi di video tersebut, dikutip, Selasa (22/10/2024).

Narasi lanjutan di video itu, salah satu korban diperkosa hingga 10 kali. Satu korban lain sudah melahirkan. Kejadiannya di salah satu Poskamling di Kabupaten Purworejo. Para korban dicekoki miras sebelum dirudapaksa di bawah ancaman.