INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Puan Sebut Rapat di DPR Bareng Pemerintahan Prabowo Efektif Pekan Depan

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |04:10 WIB
Puan Sebut Rapat di DPR Bareng Pemerintahan Prabowo Efektif Pekan Depan
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Okezone/Felldy.




JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut rapat-rapat di lembaganya bersama Pemerintah baru akan efektif dilakukan pada pekan depan.

Hal ini diungkapkan Puan menanggapi pertanyaan awak media perihal adanya kegiatan para Menteri di Kabinet Merah Putih, yang masih akan menjalankan pembelakan di Magelang, Jawa Tengah, hingga akhir pekan ini.

Puan tak menyoal dengan adanya kegiatan rumpun eksekutif tersebut. Sebab, di Parlemen, kata dia, juga masih harus menjalankan rapat-rapat internal komisi usai ditetapkan pimpinan dan anggotanya.

"Jadi kemungkinan baru akan ada rapat-rapat Minggu depan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
