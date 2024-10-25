Ribuan Warga Padati Kampanye Ahmad Ali di Pagimana, Kemenangan Semakin Terlihat

RIBUAN warga memadati lapangan Desa Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Jumat (25/10/2024) sore, dalam kampanye terbatas calon gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali.

Kehadiran massa yang antusias ini menandakan dukungan yang kuat dari masyarakat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang.

Warga setempat, Herlina, mengungkapkan harapannya akan program subsidi pendidikan yang disampaikan Ahmad Ali.

“Pendidikan gratis itu harapan semua warga. Kami di Pagimana hanya ingin memenangkan Ahmad Ali,” katanya.

Herlina mewakili aspirasi banyak orang tua yang mendambakan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

Warga Pagimana lainnya, Burhanuddin, menilai Ahmad Ali sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Sulteng dalam lima tahun ke depan.

“Beliau kami lihat baik dan sangat dermawan. Program yang ditawarkan juga semua demi kepentingan rakyat. Tidak ada yang lain kami di Pagimana, cuman untuk Ahmad Ali,” tegasnya.

Burhanuddin berharap, program subsidi untuk nelayan termasuk BPJS ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan.

“Insya Allah beliau (Ahmad Ali) menang kesejahteraan kami diperhatikan. Khususnya kami para nelayan di Pagimana,” imbuhnya.