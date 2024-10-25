Pohon 10 Meter Tumbang di Stasiun Malang, Timpa Warung hingga Mobil

MALANG - Sebuah pohon trambesi berukuran besar di Stasiun Malang tumbang. Pohon berukuran kurang lebih 10 meter itu dengan diameter lebar mencapai satu meter lebih itu menimpa satu bangunan warung, pada Jumat (25/10/2024) sekitar pukul 10.00 WIB.

Selain merusak bangunan warung di deretan Stasiun Malang Kota, satu unit mobil dan dan roda dua sepeda motor juga terdampak pohon yang roboh. Pohon yang roboh dengan kondisi akar tercabut dan jatuh ke arah timur, membuat atap warung rusak.

Terlihat petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan BPBD Kota Malang langsung bertindak menerima laporan darı warga. Petugas memotong pohon setinggi 10 meter, di atas warung yang mengakibatkan bangunan warung milik Supriadi, warga Jalan Kyai Tamin, Gang 5, Klojen, miring ke timur.

Ahmad Al Hisam, salah satu saksi mata menuturkan, tumbangnya pohon berawal darı pemotongan ranting-ranting pohon oleh Bidang Penerangan Jalan darı Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang. Pemotongan ranting-ranting pohon itu dilaksanakan sekitar pukul 10.00 WIB, agar tidak menutupi lampu penerangan jalan yang ada.

"Yang dipotong cuma satu sisi saja, yang sisi satunya nggak dipotong, otomatis pohonnya roboh ke sini (ke arah timur), sampai tercabut akarnya," kata Ahmad Al Hisam.

Hisam menambahkan, saat kejadian itu ada satu mobil dan beberapa unit sepeda motor tengah di lokasi. Sementara di dalam warung itu ada tiga orang yang tengah makan dibuat panik saat pohon roboh, dan menimpa bangunan warung.