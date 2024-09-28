Pohon Tumbang, 3 Jam Arus Lalin ke Pelabuhan Ratu dan Cibadak Lumpuh Total

SUKABUMI - Usai diterjang hujan deras dan angin kencang, sebuah pohon tumbang melintang ke jalan raya hingga menutup arus lalu lintas dari kedua arah. Selain itu, tembok pagar milik Yon Armed 13 Kostrad Cikembang rusak tertimpa pohon tersebut.

Informasi dihimpun, kejadian tersebut terjadi di Jalan Nasional III, Cibadak-Palabuhanratu, tepatnya Kampung Kebonjeruk RT 03/10, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu (28/9/2024) pukul 14.30 WIB.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena mengatakan, pohon jenis Angsana tersebut tumbang setelah diterjang hujan deras dan angin kencang.

"Pohonnya cukup besar sekali, selain diterjang hujan dan angin kencang, pohon ini sudah lapuk bawahnya sehingga mengakibatkan tumbang. Evakuasi dilakukan oleh tim PUPR dikarenakan ini Jalan Nasional, Damkar juga Satgas BPBD," ujar Deden kepada Okezone.

Deden menambahkan, batang pohon yang tumbang melintang ke jalan raya, mengakibatkan kemacetan panjang karena kedua arah jalan tidak bisa dilalui. Kemacetan terjadi dari arah ke Cibadak maupun ke Palabuhanratu