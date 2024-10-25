Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

2 Anggota Tim SAR Hilang saat Cari Orang Hanyut Ditemukan Meninggal Hari Kedelapan

Eka Hetriansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |00:02 WIB
2 Anggota Tim SAR Hilang saat Cari Orang Hanyut Ditemukan Meninggal Hari Kedelapan
Dua anggota tim SAR yang cari orang hanyut ditemukan meninggal (Foto : iNews)
A
A
A

KARO - Sebanyak dua personel tim Basarnas Kantor SAR Medan yang sempat dinyatakan hilang pada Rabu 23 Oktober 2024, ditemukan dengan kondiai meninggal dunia. 

Kedua korban Tengku Rahmatsyah Putra (36) dan Dodi Prananta (38), dievakuasi tepat di hari kedelapan pencarian dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga.

Diketahui, anggota Tim SAR gabungan mengalami kecelakaan saat melakukan pencarian orang hanyut di Sungai Laubiang, Desa Limang, Kabupaten Karo. Dengan penemuan kedua korban, maka pencarian juga dinyatakan ditutup.

Kedua korban yang dinyatakan hilang ditemukan di Bendungan Wampu yang berada di Desa Rihtengah, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo.

"Tim SAR langsung mengevakuasi korban dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe, untuk dibersihkan. Kemudian akan dibawa menuju kota Medan untuk diserahkan ke pihak keluarga," ujar Kapolsek Kutabuluh, AKP P Hutahean, Kamis (24/10/2024).

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
Basarnas Tim SAR Hanyut
