HOME NEWS JATENG

Disebut Panglima Kiai, Cabub Kebumen Arif Sugiyanto Lapor Polisi

Sucipto , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |15:02 WIB
Disebut Panglima Kiai, Cabub Kebumen Arif Sugiyanto Lapor Polisi
Cabub Kebumen Arif Sugiyanto Lapor Polisi/ist
KEBUMEN -  Calon Bupati Kebumen Arif Sugiyanto melaporkan penulis berita di akun media online karena muatannya dinilai pencemaran nama baik yang mengandung hoaks, fitnah dan pelecehan. Arif melapor ke pihak berwajib sebagai pribadi.

Dalam artikel itu, ia disebut didaulat sebagai Hadratussyaikh dan Panglima Para Kiai se Kabupaten Kebumen. Menurutnya, itu sebagai bentuk pelecehan, ia sendiri merasa tidak pernah didaulat sebagai mahaguru.

"Itu jelas bentuk penghinaan, masa disebut hadratussyaikh. Ada kalimat yang tidak sepantasnya dan itu ngarang, seperti kiai harus nunduk dan cium tangan ke saya. Itu kan ngarang, ngawur pelecehan," ujarnya, Sabtu (26/10/2024).

Arif menegaskan bahwa fakta-fakta dalam berita itu dipastikan tidak ada. Penulis hanya beropini menggunakan imajinasinya. Misalnya mengatasnamakan Persatuan Kyai dan Santri Pesantren Kebumen (Pesek) dengan ketua Gus Uni. Ia memastikan nama yang dipakai itu di Kebumen tidak ada.

"Saya sudah tanya ke Kiai-kiai gus-gus pondok pesantren, nggak itu yang namanya Gus Uni di Kebumen, kemudian Pesek itu apa? Nggak ada itu ngarang-ngarang sendiri," terangnya.

Kegiatan dalam berita itu pun tidak jelas waktu, tempat dan tanggalnya. Adanya berita itu, jelas kata bupati, telah meresahkan masyarakat, terutama di kalangan para kiai santri. Terlebih isi beritanya juga menyingung kiai dan pondok pesantren ternama di Kebumen.

"Kapan saya dinobatkan, tempatnya dimana, dalam acara apa. Di situ nggak jelas, saya aja nggak tahu. Orang kalau mau menobatkan, itu kan mestinya memberi tahu kepada yang bersangkutan, konfirmasi berkenan atau tidak. Tidak tiba-tiba langsung jadi," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Hoaks SARA Pencemaran Nama Baik
Telusuri berita news lainnya
