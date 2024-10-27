Parpol Pendukung RIDO Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Warga Antusias

JAKARTA - Partai pendukung dan pengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono menggelar pemeriksaan gratis di kawasan Kampung Pulo Irigasi, Ciliwung, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kegiatan itu disambut masyarakat dengan antusias.

Sejak dibuka pada pagi hari, ratusan masyarakat disebut antre membludak. Mereka berbondong-bondong menyambut program kerja itu.

"Tadi yang mendaftar itu hampir 220 orang, karena waktunya juga terbatas maka beberapa masyarakat beberapa harus ikut pemeriksaan kesehatan gratis," ungkap Tim Monitoring Program Pengobatan Gratis RIDO dari Partai Golkar, Dolly, Sabtu (26/10/2024).

Ia mengungkapkan, Partai Golkar yang ikut berpatisipasi mendorong program ini sengaja mengincar permukiman padat penduduk. Dengan demikian, program ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Macam-macam tadi ada bapak-bapak sampai ibu-ibu, jadi tujuannya memang kita mau masyarakat mengetahui pasangan RIDO ini memiliki program ini," kata dia.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini akan terus dilakukan agar masyarakat lebih luas lagi yang mengetahui program RIDO. Ia pun berharap kegiatan ini dapat menambah nilai pasangan calon gubernur-wakil gubernur itu di mata masyarakat.

"Sedang berjalan terus, saya monitoring dari Partai Golkar, memang ini ada lagi. Besok ada lagi, nanti memang kita siapkan jadwalnya," ujarnya.



