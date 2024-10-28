Gempa M4,2 Guncang Kuta Selatan Bali, Tak Potensi Tsunami

Gempa Bumi di Wilayah Bali. Foto: Tangkapan Layar.

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,2 mengguncang Kuta Selatan, Bali, Senin (28/10/2024), pukul 09.21 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa ini berada di 33 km Tenggara Kuta Selatan pada koordinat 8.96 Lintang Selatan – 114.97 Bujur Timur. Gempa berada di kedalaman 55 km.

“Gempa Mag:4.3, 28-Oct-2024 09:21:54 WIB, Lok:8.96LS, 114.97BT (33 km BaratDaya KUTA SELATAN-BALI), Kedlmn:55 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Puteranegara Batubara)