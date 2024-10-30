Advertisement
HOME NEWS JATENG

Debat Pilgub Jateng, Luthfi-Yasin Aplikasikan Filosofi Ngopeni ala Jokowi dan Ngelakoni Perintah Prabowo

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |22:39 WIB
Debat Pilgub Jateng, Luthfi-Yasin Aplikasikan Filosofi <i>Ngopeni</i> ala Jokowi dan <i>Ngelakoni</i> Perintah Prabowo
Debat Pilgub Jateng (foto: Okezone/Eka)
A
A
A

SEMARANG - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen kembali memaparkan konsep "Ngopeni dan Ngelakoni". Pasangan ini tidak hanya memaparkan visi dan misi, tetapi juga menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan komitmen untuk menyelesaikan berbagai masalah secara langsung.

Ahmad Luthfi, yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Jawa Tengah, menekankan pentingnya pendekatan kepemimpinan yang mengedepankan pelayanan kepada rakyat, serupa dengan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. 

“Jawa Tengah ini bukan sekadar tempat untuk mudik, tetapi rumah kami,” ungkapnya.

Dia juga menekankan, pentingnya pendekatan “Ngelakoni” sebagai filosofi dalam memimpin. “Ngelakoni adalah komitmen untuk menyelesaikan setiap masalah dengan cepat dan tegas, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kami tidak akan membiarkan birokrasi memperumit masalah. Jika ada kebuntuan, kami akan turun langsung untuk menyelesaikannya,” ujar Luthfi.

Visi mereka, “Jateng Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045,” mencakup lebih dari sekadar pembangunan fisik. Visi ini juga berfokus pada menciptakan harmoni di tengah keberagaman masyarakat. 

“Kerukunan antarumat beragama akan menjadi fondasi bagi kemajuan yang berkelanjutan,” tambah Gus Yasin, yang menunjukkan komitmennya terhadap integrasi sosial di provinsi ini.

 

Halaman:
1 2 3
      
