HOME NEWS JATENG

Ratusan Kiai Muda Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |12:15 WIB
Ratusan Kiai Muda Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng
Kiai muda dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dukungan kembali mengalir ke pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah. Kali ini, datang dari ratusan kiai muda Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai kecamatan di eks Karesidenan Kedu.

“Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga bentuk dukungan konkret para kiai untuk memenangkan pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Maron, KH Mahfudz Hamid, dalam keterangannya, dikutip Jumat (25/10/2024).

Dukungan tersebut disampaikan saat acara silaturahmi di Gedung KPSI, Purworejo. Kegiatan yang diinisiasi KH Mahfudz itu juga menjadi ajang konsolidasi para pengurus NU dan alumni pesantren Al Anwar Maron, Purworejo.

Para kiai kampung serta pengurus NU dari berbagai kecamatan menitipkan pesan untuk Ahmad Lthfi dan Taj Yasin agar berkomitmen membela NU dan kaum santri, membangkitkan semangat kebangsaan di lingkungan pesantren, menegakkan Islam moderat, dan tak lupa untuk meningkatkan kesejahteraan pesantren.

Sementara itu, Taj Yasin menyambut baik dukungan yang diberikan para kiai. Ia memastikan akan memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan. 

