Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Panas Akhir-Akhir Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |01:05 WIB
BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Panas Akhir-Akhir Ini
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. Foto: Setkab.
A
A
A

JAKARTA - Cuaca panas masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia hingga akhir bulan Oktober 2024. Bahkan, Stasiun Meteorologi Gewayantana, Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan suhu udara mencapai 38,3 derajat Celcius per 28-29 Oktober 2024. Lalu, apa penyebabnya?

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa panas yang terjadi akhir-akhir ini salah satu penyebabnya karena gerak semu matahari tepat di atas wilayah Indonesia bagian selatan, ditambah adanya Siklon atau Badai Tropis Trami dan Kong-Rey di Filipina yang mengurangi tutupan awan, sehingga udara terasa lebih panas.

"Akhir-akhir ini Indonesia justru merasakan cuaca panas. Apa penyebabnya? Ternyata, gerak semu matahari sedang berada di atas wilayah Indonesia bagian selatan, ditambah badai tropis Trami dan Kong-Rey di Filipina yang mengurangi tutupan awan, sehingga udara terasa lebih panas," ujar Dwikorita lewat akun media sosial resmi BMKG, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani mengatakan bahwa suhu panas di sejumlah wilayah di Indonesia masih berpotensi bertahan selama beberapa hari kedepan.

"Kondisi suhu panas diprediksi masih akan bertahan di wilayah Jawa hingga NTT selama beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut terus dipantau oleh BMKG karena perubahan cuaca sangat dinamis dan tergantung pada dinamika cuaca regional dan pola pergerakan atmosfer secara keseluruhan yang sedang aktif di wilayah Indonesia," ujar Andri.

Senada, Andri juga mengatakan jika Siklon Tropis Kong-Rey yang saat ini aktif di Samudra Pasifik turut memengaruhi pola cuaca di kawasan ini dengan menarik kelembapan dari wilayah sekitar, termasuk Jawa hingga NTT, sehingga menciptakan kondisi udara yang kering dan meningkatkan suhu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719/viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637/bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172578/gelombang-zLkS_large.jpg
BMKG: Waspada Gelombang Laut Tinggi Akibat Siklon Tropis Bualoi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161886/bencana-oiHU_large.jpg
Hujan Ekstrem Sejumlah Daerah, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154618/bmkg-JS6e_large.jpg
BMKG Keluarkan Peringatan Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/337/3133933/ilustrasi_bmkg-SFKA_large.jpg
BMKG Ungkap Baru 2 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement