Pramono Sebut Peluang Menang Terbuka Lebar Usai Elektabilitasnya Tempel Ridwan Kamil

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta 2024, Pramono Anung menyebut peluang kemenangan pada kontestasi Pilkada sudah terbuka bagi pihaknya usai elektabilitasnya mampu menempel pasangan calon nomor urut satu, Ridwan Kamil dan Suswono berdasarkan hasil survei LSI Denny JA.

Pramono bersyukur, melihat dinamika elektoral yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei belakangan ini. Dimana, tren menunjukkan pasangannya ini terus mengalami kenaikan sejak pendaftaran lalu di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bahkan, Pramono teringat pada survei LSI Denny JA di awal-awal, saat itu pasangan calon nomor urut tiga ini masih sangat kecil angkanya.

"Sekarang kalau udah mepet banget artinya peluang itu sangat terbuka lebar dari semua lembaga survei yang ada," kata Pramono di kawasan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tetap bekerja keras untuk dapat memenangkan pertarungan politik ini dalam satu putaran. Namun, untuk hasilnya nanti, ia menyerahkan sepenuhnya kepada warga Jakarta.

"Mau sekali putaran, dua putaran kan yang menentukan warga Jakarta. Kita berusaha, kita fight untuk itu," ujarnya.