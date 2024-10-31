Survei LSI Denny JA Pilkada Jakarta: Elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono Menang Tipis dari Pramono-Rano

JAKARTA - Elektabilitas Paslon Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) unggul tipis dari Pramono Anung dan Rano Karno.

Hal itu terpotret dari hasil jejak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Dari hasil survei itu, tingkat keterpilihan RIDO terpaut 0,3 persen dari Pramono-Rano.

"Ridwan Kamil dan Suswono 37,4 persen, Pramono Anung dan Rano Karno 37,1 persen," kata Direktur Lingkaran Survei Kebijakan Publik LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono dalam rilis surveinya, Rabu (30/10/2024).

Sementara, Paslon Cagub dan Cawagub DKJ Nomor Urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana hanya mendapat elektabilitas 4 persen. Sementara responden yang tak menjawab sebesar 21,5 persen.

Sunarto mengatakan, dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kepada RIDO tidak unggul signifikan. Pertama, mesin partai KIM Plus kurang efektif di Jakarta.

"Banyak pemilih PKS, Golkar, PKB, Demokrat, PPP, dan NasDem cenderung memilih pasangan Pramono Anung-Rano Karno daripada pasangan yang diusung partai mereka sendiri," ucap Sunarto.

Sebaliknya, sambungnya, PDIP lebih solid lantaran mayoritas kader mendukung pasangan Pramono-Rano.

"Mengapa pemilih dari partai pengusungnya sendiri, Golkar (Ridwan Kamil) dan PKS (Suswono), lebih banyak memilih Pramono dan Rano Karno? Ada jarak yang lebar antara keputusan elit partai dan massa partai" ucap Sunarto.