INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Berkat Program TMMD, Kesejahteraan Warga Lima Desa di Jambi Meningkat 

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |19:54 WIB
Berkat Program TMMD, Kesejahteraan Warga Lima Desa di Jambi Meningkat 
TMMD Kodim 0420 Sarko
MERANGIN - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 122 Kodim 0420 Sarko dilaksanakan di Desa Bedeng kecamatan Bangko Barat kabupaten Merangin Provinsi Jambi hari ini Kamis (31/10/2024) berakhir.

Berbagai sasaran pembangun telah selesai dilakukan mulai dari pembangunan jalan sepanjang 10 kilometer yang menghubungkan desa Bedeng Rejo ke desa Sungai Putih, pembuatan lahan ketahanan pangan seperti pembuatan sawah, kandang kambing hingga kolam, pembangunan sumur bor sebanyak 5 titik, pembangunan rumah tidak layak huni, renovasi sekolah dan rumah ibadah dan berbagai penyuluhan.

Dari berbagai kegiatan sasaran TMMD ke 122 Kodim 0420 Sarko ini banyak kesan positif muncul dari masyarakat terutama pembangunan jalan. Jalan yang sudah puluhan tahun tak bisa dilewati tersebut saat ini bisa dilewati hingga dapat mengangkat pendapatan warga dari hasil perkebunan dan pertanian.

TMMD Kodim 0420 Sarko

Program TMMD untuk mewujudkan percepatan pembangunan diwilayah ini ternyata bukan saja dirasakan oleh warga satu desa saja, namun lima desa disekitar desa Bedeng Rejo menikmati hasil kerja TNI dari Kodim 0420 Sarko.

Mulyono (60) warga desa Bedeng Rejo ini menceritakan saat sebelum jalan tersebut dibangun TNI, dia mengatakan warga menjerit karena tidak bisa mengeluarkan hasil kebunnya.

"Jalan itu dari tahun 1992 sudah tidak bisa dilewati, jangankan musim hujan, musim kemarau saja tidak ada yang bisa lewat. Yang punya kebun sawit jika mereka panen itu habis diongkos, harga sawit Rp 2.300 namun sampai ketangan petani cuma sekitar Rp 800, jadi sama saja tidak ada hasil. Karena saat itu yang bisa lewat cuma motor kalau hujan juga susah dilintasi"terang Mulyono Kamis (31/10/2024).

Tak henti-hentinya Mulyono mengucapkan terima kasih kepada TNI yang telah memilih desanya menjadi sasaran program TMMD.

 

jambi Kodim 0420 Sarko tni TMMD
