Gempa M4,3 Guncang Pangandaran Jabar Malam Ini, BMKG: Dirasakan di Garut hingga Sumedang

Gempa Bumi di Kabupaten Pangandaran. Foto: Dok BMKG.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 4,3 Magnitudo mengguncang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada Rabu (30/10/2024) malam.

"Mag:4.3, 30-Okt-24 23:32:49 WIB, Lok:8.07 LS, 107.88 BT (Pusat gempa berada di laut 79 km barat daya Kab. Pangandaran), Kedalaman:31 Km," cuit laman X @infoBMKG, sebagaimana dilansir.

Gempa bumi turut dirasakan di Garut, Pamengpeuk, hingga Sumedang. Belum diketahui dampak gempa yang dihasilkan.

"Dirasakan (MMI) III Garut, III Pamengpeuk, III Bungbulang, III Cisewu, III Cilawu, II Sumedang," jelasnya.

(Puteranegara Batubara)