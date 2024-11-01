Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Heboh! Wanita Cantik Baku Hantam dengan 2 Mata Elang di Jalan

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |17:31 WIB
Heboh! Wanita Cantik Baku Hantam dengan 2 Mata Elang di Jalan
Wanita Cantik Baku Hantam dengan 2 Mata Elang di Jalan/Okezone
A
A
A

MEDAN - Keributan terjadi antara debt collector alias mata elang dengan pengemudi mobil wanita di Medan, Sumatera Utara. Pengemudi mobil HRV berwarna putih dengan nomor plat BK 1465 QZ, itu berkelahi di Jalan Brigjen Katamso.

Aksi tarik menarik dan adu mulut pun tak terhindarkan dengan korban yang diketahui bernama Della. Bahkan, wanita berparas cantik ini juga sempat memiting salah satu pelaku.

“Mobil saya mau diambil sama mereka, ini kata mereka mobil leasing, padahal ini mobil orangtua saya. Saya bilang ke mereka berurusan dengan orangtua saya saja, tapi mereka tidak mau tau,” ujar Della di lokasi, Jumat (1/11/2024).

Setelah ribut, kedua debt collector yang tidak memiliki surat tugas inipun diboyong ke Polsek Medan Kota. Kedua mata elang tersebut nyaris dipukuli massa yang kesal dengan kelakuan keduanya.

Pengemudi yang membawa mobil orangtuanya tersebut, mengaku baru keluar dari minimarket, tiba tiba diikuti oleh mobil dibelakangnya dan langsung dicegat di simpang waspada.

Keributan makin memanas setelah kedua debt collector menarik kunci mobil. Pengemudi pun memaksa merebut kunci mobilnya, aksi tarik menarik pun terjadi, dan kedua debt collector nyaris diamuk massa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Viral Mata Elang debt collector
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216//pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/612/3181926//viral-RwqL_large.jpg
Viral! Bule Cantik Asal Rusia dan Rumania Ngobrol Pakai Bahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886//model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181879//sabrina-0Gx8_large.jpg
Apa Hubungan Sabrina Alatas dengan Nadine Chandrawinata, yang Juga Pernah Dekat dengan Hamish Daud?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181683//kucing-aCct_large.jpg
Viral Momen Kucing Bobby Kertanegara Ditabok Kucing Influencer Pororo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181593//viral-bKiR_large.jpg
Viral! Suami Tega Bunuh Istrinya Usai Selingkuh dengan Ibu Mertua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement