Heboh! Wanita Cantik Baku Hantam dengan 2 Mata Elang di Jalan

MEDAN - Keributan terjadi antara debt collector alias mata elang dengan pengemudi mobil wanita di Medan, Sumatera Utara. Pengemudi mobil HRV berwarna putih dengan nomor plat BK 1465 QZ, itu berkelahi di Jalan Brigjen Katamso.

Aksi tarik menarik dan adu mulut pun tak terhindarkan dengan korban yang diketahui bernama Della. Bahkan, wanita berparas cantik ini juga sempat memiting salah satu pelaku.

“Mobil saya mau diambil sama mereka, ini kata mereka mobil leasing, padahal ini mobil orangtua saya. Saya bilang ke mereka berurusan dengan orangtua saya saja, tapi mereka tidak mau tau,” ujar Della di lokasi, Jumat (1/11/2024).

Setelah ribut, kedua debt collector yang tidak memiliki surat tugas inipun diboyong ke Polsek Medan Kota. Kedua mata elang tersebut nyaris dipukuli massa yang kesal dengan kelakuan keduanya.

Pengemudi yang membawa mobil orangtuanya tersebut, mengaku baru keluar dari minimarket, tiba tiba diikuti oleh mobil dibelakangnya dan langsung dicegat di simpang waspada.

Keributan makin memanas setelah kedua debt collector menarik kunci mobil. Pengemudi pun memaksa merebut kunci mobilnya, aksi tarik menarik pun terjadi, dan kedua debt collector nyaris diamuk massa.