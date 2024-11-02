Kembali Terpilih Sebagai Ketua PSMTI Kalbar, Yo Nguan Cua Komitmen Jaga Persatuan

KALBAR- Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Provinsi ke-2 di Hotel Harris, Pontianak, Kalbar, Sabtu (2/11/2024). Salah satu keputusan hasil musyawarah ialah terpilihnya kembali Yo Nguan Cuan sebagai Ketua PSMTI Provinsi Kalimantan Barat periode 2024-2028.

Yo Nguan Cua terpilih setelah mencadi calon tunggal Ketua PSMTI Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan itu Yo Nguan Cua menegaskan komitmennya akan menjalankan kepemimpinan yang mengedepankan asas kekeluargaan, demokrasi, dan transparansi sesuai AD ART 2023.

“Musprov ini menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan peran PSMTI di Kalimantan Barat untuk mendukung dan melayani masyarakat,” kata Yo Nguan.

Lebih lanjut Yo Nguan Cua mengatakan kolaborasi dan sinergi antara PSMTI Provinsi Kalimantan Barat bersama 8 PSMTI tingkat Kota dan Kabupaten diperlukan agar dapat terus melayani dan berkarya bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat khususnya dan nasional pada umumnya.

“Kepemimpinan PSMTI di Provinsi Kalimantan Barat berasal dari berbagai latar belakang yang beragam, baik dari segi daerah, profesi, tingkat pendidikan, budaya, hingga gaya berbicara. Oleh karena itu, kita menekankan agar sembilan pemimpin PSMTI di Provinsi Kalimantan Barat untuk saling menghormati dan menghargai,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menekankan, pada momentum suasana Hari Sumpah Pemuda yang belum terpaut jauh 28 Oktober 2024 Yo Nguan Cua mengajak semua pihak untuk kompak melihat persamaan untuk membangun bangsa.

"Marilah kita bergandengan tangan, bahu membahu melihat persamaan diantara kita untuk membangun bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Bhinneka Tunggal Ika,” kata Yo Nguan Cua.