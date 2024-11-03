Ketika Panglima TNI Serahkan Akta Kelahiran pada Warga Padalarang

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Ceremonial Pembukaan PRIMA 4X4 Challenge yang merupakan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-79 TNI, dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial pemberian paket Sembako dan Pemberian Akte Kelahiran kepada masyarakat Padalarang, bertempat di Sirkuit Off-Road Pusdikkav, Pussenkav TNI AD Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (2/11/2024).

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bisa terlaksana karena adanya kolaborasi antara TNI dalam hal ini Pussenkav dengan IMI dan IOF.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Danpussenkav yang menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar, aman, selamat dan semuanya berbahagia,” kata Panglima TNI dalam keterangannya.

Dalam kesempatanya, Panglima TNI memberikan sebanyak 200 paket sembako dan 50 lembar akta kelahiran kepada masyarakat sekitar. Hal itu menunjukkan komitmen dan kepedulian TNI kepada masyarakat dan juga bagian dari upaya TNI dalam menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Pangkostrad Letjen TNI Mohamad Hasan, Danpussenif Letjen TNI Teguh Muji Angkasa, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Edwin, Danpussenkav TNI AD Mayjen TNI Eko Susetyo.

Selain itu, hadir juga Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus, Waasops Panglima TNI Marsma TNI M. Taufiq Arasj, Danpusdikkav Pussenkav Brigjen TNI Tatang Budiman dan undangan lainnya.



(Angkasa Yudhistira)