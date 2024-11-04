Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, 9 Orang Dikabarkan Meninggal

Joni Nura , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |08:50 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, 9 Orang Dikabarkan Meninggal
Abu vukkanik menyelimuti rumah warga Flores Timur yang sudah rata dengan tanah (Foto : iNews)
A
A
A

FLORES TIMUR -  Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, meletus, pada Minggu 3 Movember 2024, pukul 23.57 Wita. 

Letusan itu memuntahkan material vulkanik berupa larva panas, batu, dan kerikil yang menghantam permukiman di sekitar lereng gunung. Peristiwa itu membuat suasana mencekam di tengah malam. 

Warga yang panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Dalam sebuah video yang beredar, nampak sejumlah warga yang menyelamatkan diri dengan kendaraan sambal merekam, mengatakan tengah terjadi hujan batu.

Selain itu, di video lainnya menunjukkan sejumlah rumah diterjang abu vulkanik dan beberapa lainnya nampak terbakar.

Menurut laporan di lapangan, 9 orang dikabarkan meninggal dunia, selain itu sejumlah warga terluka akibat terkena serpihan batu dan kerikil yang merusak atap-atap rumah. Sementara, ribuan orang lainnya dikabarkan mengungsi ke wilayah yang lebih aman.

Pemandangan memilukan tampak di lokasi, di mana tim kesehatan dan SAR berjuang keras memberikan pertolongan pertama kepada para korban serta mengevakuasi mereka ke puskesmas terdekat.

Ribuan warga kini mengungsi, mencari tempat aman yang berada di luar jangkauan lontaran material vulkanik. Tim Badan Penanggulangan Bbencana Daerah (BPBD) Flores Timur telah mendirikan beberapa lokasi pengungsian darurat, guna menampung warga yang terdampak. 

"Proses penyelamatan belum sepenuhnya selesai. Di beberapa titik, petugas masih melakukan evakuasi warga yang diduga tertimbun material vulkanik," ujar salah seorang warga, Anton, Senin (4/11/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176876//viral-6hYK_large.jpg
Breaking News! Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Hebat, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 8.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176812//gunung_lewotobi_laki_laki-JUcs_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Dahsyat Dini Hari, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176409//viral-v0lY_large.jpg
Breaking News! Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173797//gunung_meletus-Al3F_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3172984//gunung_lewotobi_laki_laki-MnIA_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172541//gunung_meletus-xDUq_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Waspada Abu Vulkanik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement