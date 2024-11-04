Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Prabowo dan Jokowi Ternyata Temui Ahmad Luthfi saat di Solo, Bahas Apa?

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |23:37 WIB
Prabowo dan Jokowi Ternyata Temui Ahmad Luthfi saat di Solo, Bahas Apa?
Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo temui Ahmad Luthfi dan Taj Yasin (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyempatkan waktu untuk menemui pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, di Solo, Minggu 3 November 2024 malam. Tak sendiri, Prabowo didampingi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pertemuan itu, Prabowo ingin memastikan sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, khususnya di Jawa Tengah.

"Secara pribadi, Bapak Presiden Prabowo memberikan dukungan moral kepada kami berdua. Beliau juga berpesan agar kami tetap solid, dan terus menjaga kondusivitas di tengah dinamika politik menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, pada 27 November nanti,” ujar Ahmad Luthfi dalam keterangannya, dikutip Senin (4/11/2024).

Luthfi meyakini dengan kehadiran Presiden Prabowo dan Jokowi di Solo menandakan adanya dukungan kuat terhadap dirinya. Sementara itu, Jokowi juga memberikan wejangan soal kepemimpinan yang peka dan peduli terhadap rakyat.

"Untuk kesekian kalinya Pak Jokowi berpesan agar kami memberikan perhatian lebih kepada anak muda, pesantren, petani, dan nelayan. Ini merupakan wujud kepedulian beliau terhadap kebutuhan rakyat,” katanya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement