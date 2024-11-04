Prabowo dan Jokowi Ternyata Temui Ahmad Luthfi saat di Solo, Bahas Apa?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyempatkan waktu untuk menemui pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, di Solo, Minggu 3 November 2024 malam. Tak sendiri, Prabowo didampingi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pertemuan itu, Prabowo ingin memastikan sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, khususnya di Jawa Tengah.

"Secara pribadi, Bapak Presiden Prabowo memberikan dukungan moral kepada kami berdua. Beliau juga berpesan agar kami tetap solid, dan terus menjaga kondusivitas di tengah dinamika politik menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, pada 27 November nanti,” ujar Ahmad Luthfi dalam keterangannya, dikutip Senin (4/11/2024).

Luthfi meyakini dengan kehadiran Presiden Prabowo dan Jokowi di Solo menandakan adanya dukungan kuat terhadap dirinya. Sementara itu, Jokowi juga memberikan wejangan soal kepemimpinan yang peka dan peduli terhadap rakyat.

"Untuk kesekian kalinya Pak Jokowi berpesan agar kami memberikan perhatian lebih kepada anak muda, pesantren, petani, dan nelayan. Ini merupakan wujud kepedulian beliau terhadap kebutuhan rakyat,” katanya.



