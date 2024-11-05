Fenomena Hujan Es Sebesar Jempol Orang Hebohkan Warga Sidoarjo

SIDOARJO - Cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan angin melanda Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (4/11/2024) sore. Tidak hanya hujan lebat, juga terjadi fenomena hujan es yang terjadi di Kecamatan Taman.

Beruntung, tidak berdampak adanya kerusakan akibat fenomena tersebut. Staf Balai Desa Gilang, Kecamatan Taman, sempat merekam saat terjadi fenomena hujan es pada Senin sore. Saat itu, hujan es terjadi disertai angin.

Fenomena ini terjadi selama 10 hingga 15 menit. Besaran butiran es, bahkan sebesar jempol tangan orang dewasa.

Hujan es dilaporkan tidak menyebabkan kerusakan, meski butiran es masuk hingga ke dalam pendopo balai desa akibat diterpa angin kencang.

Ananda, salah satu staf balai desa yang sempat memegang butiran es mengaku kaget dengan fenomena itu. Pasalnya, kejadian itu baru pertama kali dilihatnya.

Bukan hanya hujan es, angin kencang juga melanda beberapa kawasan Kabupaten Sidoarjo dan mengakibatkan beberapa pohon tumbang. Namun, tidak ada laporan adanya korban jiwa.



