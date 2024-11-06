Pilpres AS 2024: Kamala Harris Raih Kemenangan di Illinois, Delaware dan New Jersey

CHICAGO – Kamala Harris pada Selasa, (5/11/2024) memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) di Illinois, mengklaim 19 suara elektoral negara bagian itu. Illinois, yang merupakan tempat tinggal mantan presiden Barack Obama adalah basis pendukung Partai Demokrat sejak 1992.

Harris juga memperoleh kemenangan di Delaware, yang merupakan rumah dari Presiden Joe Biden dan negara bagian basis pemilih Partai Demokrat yang kuat. Kandaidat Partai Republik terakhir yang memperoleh kemenangan di Delaware adalah George H.W. Bush pada 1988.

Kemenangan lain juga didapatkan Harris di New Jersey, dimana dia mendulang 14 suara electoral college dari negara bagian tersebut. Meski memiliki hubungan dengan kandidat saingan Harris, Donald Trump, New Jersey juga secara tradisional adalah negara bagian yang didominasi pemilih Partai Demokrat.

Sejauh ini hasil awal sama seperti yang telah diprediksi, dengan persaingan yang kemungkinan akan terjadi di tujuh negara bagian yang menjadi medan pertempuran (battleground state): Georgia, North Carolina, Arizona, Michigan, Nevada, Pennsylvania, dan Wisconsin.

(Rahman Asmardika)