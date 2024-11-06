Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Menang Pilpres AS 2024, Para Pemimpin Dunia Ucapkan Selamat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |17:59 WIB
Trump Menang Pilpres AS 2024, Para Pemimpin Dunia Ucapkan Selamat
Trump menang Pilpres AS 2024, para pemimpin dunia ucapkan selamat. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Para pemimpin dunia mengucapkan selamat kepada calon presiden dari Partai Republik Donald Trump. Hal itu setelah Trump memenangi Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) 2024. Ia mengalahkan capres dari Partai Demokrat Kamala Harris.

Dari hasil hitung AP tersebut, Trump mendapatkan 277 suara elektoral, dengan total 70.843.951 suara atau mencapai 51%.

Sementara itu, Kamala Harris mendapatkan 224 suara elektoral dengan total jumlah 65.932.632 suara (47,5%).

Untuk memenangi Pilpres AS, kandidat minimal mendapatkan 270 suara elektoral dari total 538 suara. 

Melihat hasil Pilpres AS 2024, para pemimpin dunia pun mengucapkan selamat kepada Donald Trump. Berikut ucapan selamat mereka, sebagaimana melansir Reuters: 

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy

"Saya menghargai komitmen Presiden Trump terhadap pendekatan 'perdamaian melalui kekuatan' dalam urusan global. Inilah prinsip yang secara praktis dapat membawa perdamaian yang adil di Ukraina lebih dekat," kata Zelenskiy pada X.

PM Israel Benjamin Netanyahu

"Selamat atas kebangkitan terbesar dalam sejarah! Kembalinya Anda yang bersejarah ke Gedung Putih menawarkan awal baru bagi Amerika dan komitmen ulang yang kuat terhadap aliansi besar antara Israel dan Amerika. Ini adalah kemenangan besar! Dalam persahabatan sejati," tulis Netanyahu pada X.

PM India Narendra Modi

"Selamat yang paling tulus, temanku...atas kemenangan pemilihan bersejarah Anda. Saat Anda membangun keberhasilan masa jabatan Anda sebelumnya, saya berharap dapat memperbarui kolaborasi kita untuk lebih memperkuat Kemitraan Global dan Strategis Komprehensif India-AS. Bersama-sama, mari kita bekerja untuk perbaikan rakyat kita dan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran global," kata Modi pada X.

Presiden Prancis Emmanuel Macron

"Selamat, Presiden Donald Trump. Siap bekerja sama seperti yang telah kita lakukan selama empat tahun. Dengan keyakinan Anda dan keyakinan saya. Dengan rasa hormat dan ambisi. Demi lebih banyak kedamaian dan kemakmuran," tulis Macron di X.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182776/mahkamah_agung_as_tolak_batalkan_hak_pernikahan_sesama_jenis-RBxh_large.jpg
Mahkamah Agung AS Tolak Batalkan Hak Pernikahan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222/gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181540/zohran_mamdani-EdZR_large.jpg
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181464/zohran_mamdani-2zXR_large.jpg
Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179716/trump_dan_putin-5biv_large.jpg
Trump : Putin Harusnya Akhiri Perang Ukraina, Bukan Uji Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179352/trump_tiba_di_malaysia-bALX_large.jpg
Tur Asia, Trump Tiba di Malaysia Jelang KTT ASEAN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement