Trump Menang Pilpres AS 2024, Para Pemimpin Dunia Ucapkan Selamat

JAKARTA - Para pemimpin dunia mengucapkan selamat kepada calon presiden dari Partai Republik Donald Trump. Hal itu setelah Trump memenangi Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) 2024. Ia mengalahkan capres dari Partai Demokrat Kamala Harris.

Dari hasil hitung AP tersebut, Trump mendapatkan 277 suara elektoral, dengan total 70.843.951 suara atau mencapai 51%.

Sementara itu, Kamala Harris mendapatkan 224 suara elektoral dengan total jumlah 65.932.632 suara (47,5%).

Untuk memenangi Pilpres AS, kandidat minimal mendapatkan 270 suara elektoral dari total 538 suara.

Melihat hasil Pilpres AS 2024, para pemimpin dunia pun mengucapkan selamat kepada Donald Trump. Berikut ucapan selamat mereka, sebagaimana melansir Reuters:

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy

"Saya menghargai komitmen Presiden Trump terhadap pendekatan 'perdamaian melalui kekuatan' dalam urusan global. Inilah prinsip yang secara praktis dapat membawa perdamaian yang adil di Ukraina lebih dekat," kata Zelenskiy pada X.

PM Israel Benjamin Netanyahu

"Selamat atas kebangkitan terbesar dalam sejarah! Kembalinya Anda yang bersejarah ke Gedung Putih menawarkan awal baru bagi Amerika dan komitmen ulang yang kuat terhadap aliansi besar antara Israel dan Amerika. Ini adalah kemenangan besar! Dalam persahabatan sejati," tulis Netanyahu pada X.

PM India Narendra Modi

"Selamat yang paling tulus, temanku...atas kemenangan pemilihan bersejarah Anda. Saat Anda membangun keberhasilan masa jabatan Anda sebelumnya, saya berharap dapat memperbarui kolaborasi kita untuk lebih memperkuat Kemitraan Global dan Strategis Komprehensif India-AS. Bersama-sama, mari kita bekerja untuk perbaikan rakyat kita dan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran global," kata Modi pada X.

Presiden Prancis Emmanuel Macron

"Selamat, Presiden Donald Trump. Siap bekerja sama seperti yang telah kita lakukan selama empat tahun. Dengan keyakinan Anda dan keyakinan saya. Dengan rasa hormat dan ambisi. Demi lebih banyak kedamaian dan kemakmuran," tulis Macron di X.