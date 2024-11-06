Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menanti Kebijakan Luar Negeri Trump soal Ukraina, Israel hingga China

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |20:09 WIB
Menanti Kebijakan Luar Negeri Trump soal Ukraina, Israel hingga China
Menanti kebijakan luar negeri Donald Trump soal Ukraina, Israel, hingga China. (Instagram)
WASHINGTON - Calon presiden (capres) dari Partai Republik, Donald Trump, berhasil memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024. Ia mengalahkan pesaingnya Kamala Harris dari Partai Demokrat. 

Berdasarkan penghitungan suara AP yang dipantau pada pukul 19.52 WIB, Rabu (6/11/2024), Donald Trump mendapatkan 277 suara. Sementara Harris hanya mampu meraih 224 suara. 

Dengan hasil ini, Trump bakal menjadi Pilpres AS pada periode 2025-2029. Jika mengingat kembali, saat berkampanye untuk merebut kembali kursi kepresidenan AS, Donald Trump mengatakan bahwa ia akan mampu mengakhiri perang Rusia di Ukraina dalam 24 jam, memperingatkan bahwa Israel akan "dibasmi" jika ia kalah dalam pemilihan umum dan bersumpah untuk mengenakan tarif baru yang besar pada impor dari China, sebagaimana melansir Reuters. 

Sekarang setelah Trump mengklaim kemenangan, banyak orang di dalam dan luar negeri mempertanyakannya. Apakah Trump akan menepati daftar panjang ancaman, janji, dan pernyataan kebijakan luar negerinya?

Republik tersebut telah memberikan sedikit rincian kebijakan luar negeri, tetapi para pendukungnya mengatakan kekuatan kepribadiannya dan pendekatannya "perdamaian melalui kekuatan" akan membantu menundukkan para pemimpin asing sesuai keinginannya. Ini akan menenangkan apa yang digambarkan Partai Republik sebagai "perang dunia yang bergejolak".

Menghentikan Perang Ukraina 

Bagaimana Trump menanggapi perang Rusia di Ukraina dapat menentukan arah agendanya dan mengisyaratkan bagaimana ia akan berurusan dengan NATO dan sekutu utama AS, setelah Biden berupaya membangun kembali hubungan utama yang renggang di bawah pendahulunya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy memberi selamat kepada Trump atas jejaring sosial X, dengan menggambarkan pendekatan Trump yang mengutamakan perdamaian sebagai "prinsip yang secara praktis dapat membawa perdamaian yang adil di Ukraina lebih dekat".

Trump bersikeras tahun lalu bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan pernah menginvasi Ukraina pada tahun 2022 jika ia berada di Gedung Putih, seraya menambahkan bahwa "bahkan sekarang saya dapat menyelesaikannya dalam 24 jam". Namun ia belum mengatakan bagaimana ia akan melakukannya. 

Ia mengkritik dukungan Biden untuk Ukraina dan mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, AS pada dasarnya akan memikirkan kembali tujuan NATO. Ia mengatakan kepada Reuters tahun lalu bahwa Ukraina mungkin harus menyerahkan wilayahnya untuk mencapai perjanjian damai, sesuatu yang ditolak Ukraina dan tidak pernah disarankan Biden. NATO, yang mendukung Ukraina, juga terancam. Trump, yang telah mencerca anggota NATO selama bertahun-tahun yang gagal memenuhi target pengeluaran militer yang disepakati, memperingatkan selama kampanye bahwa ia tidak hanya akan menolak untuk membela negara-negara yang "terlambat" dalam pendanaan tetapi juga akan mendorong Rusia "untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan" kepada mereka. 

"NATO akan menghadapi ancaman eksistensial paling serius sejak didirikan," kata Brett Bruen, mantan penasihat kebijakan luar negeri dalam pemerintahan Obama. 

 

