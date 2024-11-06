Ribuan Relawan Deklarasi Dukung Luthfi-Yasin di Pilgub Jateng

PEKALONGAN - Ribuan relawan dari berbagai daerah di Kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Sejak pagi para relawan memadati GOR Medono, dengan mengenakan kaus bertuliskan "Barisan Luthfi Taj Yasin Bergerak".

Deklarasi ini dihadiri sejumlah tokoh dan ulama, termasuk KH Nur Fuadi dari Pemalang, KH Mujamil dari Pekalongan, dan Akhmad Sururi dari Kabupaten Brebes. Para tokoh itu menyampaikan orasi politik yang menyerukan dukungan terhadap Luthfi-Yasin.

KH Mujamil, dai kondang dari Kabupaten Pekalongan, mengingatkan hadirin untuk memilih pasangan calon nomor urut dua pada hari pemungutan suara, 27 November 2024.

“Bapak, ibu, dan semua yang hadir, jangan lupa tanggal 27 November memilih Ahmad Luthfi dan Gus Yasin. Ini adalah pilihan yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah lima tahun ke depan,” seru KH Mujamil dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).