Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ribuan Relawan Deklarasi Dukung Luthfi-Yasin di Pilgub Jateng

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |22:45 WIB
Ribuan Relawan Deklarasi Dukung Luthfi-Yasin di Pilgub Jateng
Relawan dukung Luthfi-Yasin (foto: dok ist)
A
A
A

PEKALONGAN - Ribuan relawan dari berbagai daerah di Kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Sejak pagi para relawan memadati GOR Medono, dengan mengenakan kaus bertuliskan "Barisan Luthfi Taj Yasin Bergerak".

Deklarasi ini dihadiri sejumlah tokoh dan ulama, termasuk KH Nur Fuadi dari Pemalang, KH Mujamil dari Pekalongan, dan Akhmad Sururi dari Kabupaten Brebes. Para tokoh itu menyampaikan orasi politik yang menyerukan dukungan terhadap Luthfi-Yasin. 

KH Mujamil, dai kondang dari Kabupaten Pekalongan, mengingatkan hadirin untuk memilih pasangan calon nomor urut dua pada hari pemungutan suara, 27 November 2024.

“Bapak, ibu, dan semua yang hadir, jangan lupa tanggal 27 November memilih Ahmad Luthfi dan Gus Yasin. Ini adalah pilihan yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah lima tahun ke depan,” seru KH Mujamil dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/340/3164977//pemerintah-WfRE_large.jpg
Survei Sebut Masyarakat Puas Kinerja Ahmad Luthfi- Taj Yasin, Ketua TPPD: Pemimpin Substansial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement