Ada Rakornas Forkopimda Hari Ini, Polisi Berlakukan Rekayasa Lalin di SICC Sentul

BOGOR - Satlantas Polres Bogor menyiapkan rencana rekayasa lalu lintas saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor pada hari ini, Kamis (7/11/2024).

"Pengalihan arus lalu lintas di seputaran SICC Bogor," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama dalam keterangannya.

Rekayasa lalu lintas yang diberlakukan yakni kendaraan dari arah Kadumangu yang akan menuju Sentul City melalui SICC dialihkan menuju Jalan Pasar Babakan Madang-Sentul City. Lalu, kendaraan dari arah Sentul City yang akan menuju Kadumangu melalui SICC dialihkan menuju Jalur Pasar Bersih.

"Mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan selesai," ungkapnya.

Terpisah, Pj Bupati Bogor Bachril Bakri mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor siap untuk membantu dan menyukseskan acara tersebut.

"Kita membantu Kementerian Dalam Negeri RI dalam suksesnya penyelenggaraan rakornas ini. Karena sekarang yang hadir tidak hanya Forkopimda, tapi juga jajaran KPU dan Bawaslu," ucap Bachril.